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  • На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено
Ольга Романова
редактор
10:23, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

За 7 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Михайлівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 944 людей, у тому числі 197 дітей.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки і будівлю підприємства.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 2 приватні будинки, ще 1 — в Успенівці. У Промені Гродівської громади поранено людину. Також 1 людина поранена у Новогродівці.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 3 пошкоджено. Під вогнем околиці Миколаївської і Костянтинівської громад. В Іллінівській громаді у Плещіївці поранено людину і пошкоджено будинок, у Зорі пошкоджено 8 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. Торецьк зазнав чотирьох авіаударів. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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