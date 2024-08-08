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  • Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: загинули дві людини
Ольга Романова
редактор
10:58, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: загинули дві людини

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: загинули дві людини

Сьогодні, 8 серпня, дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку — поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерією.

На місці удару поліція документує всі обставини цього злочину.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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