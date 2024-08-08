Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: загинули дві людини

Сьогодні, 8 серпня, дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку — поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерією.



На місці удару поліція документує всі обставини цього злочину.