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Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО

Сьогодні ввечері, 8 серпня, росіяни скинули на місто Селидове планерну авіабомбу. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Станом на 21:30 відомо про 2 загиблих і 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019-го року народження.



Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.



На місці працюють всі відповідальні служби.

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Ольга Романова редактор