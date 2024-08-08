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  • Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
23:37, Вчора
Надійне джерело

Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО

Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО

Сьогодні ввечері, 8 серпня, росіяни скинули на місто Селидове планерну авіабомбу.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО, фото-1



Станом на 21:30 відомо про 2 загиблих і 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019-го року народження.

Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО, фото-2



Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.

Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО, фото-3



На місці працюють всі відповідальні служби.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Селидове
Ольга Романова
редактор
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