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Росіяни скинули планерну авіабомбу на Селидове: дві людини загинули, 11 поранено, - ФОТО
Сьогодні ввечері, 8 серпня, росіяни скинули на місто Селидове планерну авіабомбу.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Станом на 21:30 відомо про 2 загиблих і 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019-го року народження.
Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.
На місці працюють всі відповідальні служби.
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