За добу захисники України знищили 1030 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1030 солдатів російської армії. Всього від початку вторгнення втрати ворога склали близько 588 540 осіб. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,

танків ‒ 8434 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,

артилерійських систем – 16536 (+49) од,

РСЗВ – 1142 (+0) од,

засоби ППО ‒ 916 (+2) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 327 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),

крилаті ракети ‒ 2424 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 2769 (+2). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор