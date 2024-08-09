ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії у Нью-Йорку на Донеччині: у окупантів відбито спецшколу №38, - ВІДЕО

Бійці 53 окремо механізованої бригади провели успішні контрнаступальні дії у місті Нью-Йорк, що на Донеччині.

Відповідне відео було опубліковане пресслужбою бригади, повідомляє Мілітарний.

Так, під час вуличних боїв у місті Нью-Йорк, військовим вдалося відбити у російських окупантів спецшколу №38, яка знаходиться у північній частині міста.

Завдяки успішним контрнаступальним діям бригади, військові змогли підняти прапор України над будівлею, де раніше був встановлений російський триколор.

Треба зазначити, що наразі у місті йдуть важкі бої за кожну вулицю, і зачистка від ворога великих будівель може позитивно сказатись на утворення оборонної лінії Сил оборони.

Для підтримки українських захисників також підключається, як бойова авіація, так і гелікоптери, які здійснюють постійний обстріл позицій ворога.

Наразі ворог хоч і має, чисельну перевагу, але значно уступає Силам оборони за кількістю FPV-дронів, які відіграють важливу роль у знищенні бронетехніки ворога.

Також завдяки FPV-дронів, українські військові знищують й системи протиповітряної оборони ворога.