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Ольга Романова
редактор
12:49, Сьогодні
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Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: загинули 9 людей, 24 поранено, - ФОТО, ВІДЕО

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Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: загинули 9 людей, 24 поранено, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 9 серпня, росіяни обстріляли місто Костянтинівка зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

 Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.

Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: загинули 9 людей, 24 поранено, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1



Станом на цей час відомо про 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено.

Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: загинули 9 людей, 24 поранено, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2



Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.

Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: загинули 9 людей, 24 поранено, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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