Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: загинули 9 людей, 24 поранено, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 9 серпня, росіяни обстріляли місто Костянтинівка зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.





Станом на цей час відомо про 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено.





Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.