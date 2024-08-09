У Москві поліція затримала українського зрадника, ексдиректора КП «Донецька тепломережа» Олександра Семченка, - ВІДЕО

У Москві поліція затримала українського зрадника, колишнього «політолога» та директора комунального підприємства «Донецька тепломережа» Олександра Семченка.

Про це повідомив колишній журналіст, а нині воїн ЗСУ Кирило Сазонов.

«У Москві за якісь гріхи поліція пакує Сашка Семченка. Ви його знаєте як поборника російського світу, експерта з України на різних російських телеканалах... а я цього персонажа знаю ще як директора комунального підприємства Донецька тепломережа...

Ну, наші донецькі напевно Сашу пам'ятають Істфак ДонНУ, якщо я не помиляюся, пташенята гнізда Баришнікова. У нього свого часу цікаві обшуки були, вилучили купу грошей із сейфа, але якось вирішував питання Ну, від "страшних бандерівців" він втік. Зайняв свою нішу у Москві. Спробував її розширити, але тепер розширювати будуть інше. Жалюгідна доля зрадників - на них усім начхати...», - написав Сазонов.