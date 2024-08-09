Росіяни вдруге за день обстріляли Констянтинівку: поранено двоє людей, пошкоджено газопровід, - ФОТО

Сьогодні, 9 серпня, стався ще один обстріл міста Костянтинівки Донецької області — поранено 2 цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Після цинічного ранкового удару по «Еко-маркету» росіяни знову обстріляли Костянтинівку — цього разу зі Смерчів по приватному сектору.



Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід.