На Донеччині ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у селищі Очеретине, - ВІДЕО

Українські військові знищили російський склад боєприпасів у селищі Очеретине Донецької області.

Відповідні кадри опублікував батальйон безпілотних систем 110 ОМБр, повідомляє Мілітарний.

Російські окупаційні війська перетворили одну з багатоповерхівок на свій склад.

Під час бойової роботи український, імовірно, безпілотник суміжного підрозділу Сил оборони, який не називають, влучив у цей будинок.

Після чого відбулося займання всередині, що в подальшому призвело до потужного вибуху.

Вибух складу боєприпасів, який росіяни облаштували у багатоповерхівці в Очеретиному на Донеччині. Серпень 2024. Кадр з відео t.me/rubpak

Вірогідно, там росіяни зберігали велику кількість снарядів до артилерії або інших боєприпасів.

Знищений російський склад в Очеретиному на Донеччині. Серпень 2024. Фото: @Melnit2005 в твіттері

Потужний вибух, який потрапив на камеру українського розвідувального дрона, повністю знищив багатоповерхівку.

Згодом у соцмережах з’явилося відео від окупантів, яке демонструє наслідки цієї потужної детонації.

Таким чином, вірогідно, росіяни втратили значні запаси снарядів на цій ділянці фронту, де вони намагаються просуватися, постійно штурмуючи українські позиції.