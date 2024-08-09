На Донеччині з 12 серпня почнуть діяти нові правила комендантської години

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години.

Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:



- у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

- у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.



Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.



Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!



