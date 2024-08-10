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За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів

За добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів, знищили 7 танків та 59 ворожих засобів ППО. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 589 700 (+1160) осіб,

танків ‒ 8441 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9) од,

артилерійських систем – 16605 (+69) од,

РСЗВ – 1143 (+1) од,

засоби ППО ‒ 918 (+2) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 327 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),

крилаті ракети ‒ 2425 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82) од,

спеціальна техніка ‒ 2789 (+20) Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор