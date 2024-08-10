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Ольга Романова
редактор
10:25, Сьогодні
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На Донеччині за добу росіяни вбили 14 мирних жителів, 42 людини поранено

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На Донеччині за добу росіяни вбили 14 мирних жителів, 42 людини поранено

За 9 серпня росіяни вбили 14 жителів Донеччини — у Костянтинівці. Ще 42 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської ТГ пошкоджено агрофірму.

Покровський район. У Кураховому в зоні ураження приватний сектор, у Веселому Гаю пошкоджено 2 будинки. У Селидовому поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ пошкоджено господарчу споруду. У Краматорську загинула людина, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У Миколаївці пошкоджено 7 будинків. У Русиному Яру Іллінівської ТГ пошкоджено 8 об'єктів. У Костянтинівці внаслідок авіаудару та артобстрілів загинули 14 цивільних, 40 поранені. Пошкоджені 10 приватних будинків, 9 крамниць, супермаркет, пошта, торгівельні павільйони, газопровід, автомийка і 12 автівок. Також у ТГ пошкоджено 3 будинки у Миколаївці і 5 у Марковому.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську загинула людина, пошкоджено будинок; ще 2 будинки пошкоджено у Серебрянці.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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