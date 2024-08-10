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Росіяни вдарили ракетою по критичній інфраструктурі Краматорська: загинула людина
У суботу вранці, 10 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. 1 працівник загинув, ще декілька отримали поранення", — ідеться у повідомленні.
Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюються.
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