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Ольга Романова
редактор
11:06, Сьогодні
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Серед загиблих внаслідок удару росіян по Костянтинівці ідентифіковано двох дівчат 9 та 11 років

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Серед загиблих внаслідок удару росіян по Костянтинівці ідентифіковано двох дівчат 9 та 11 років

Станом на ранок 10 серпня, правоохоронці ідентифікували тіла двох дітей — дівчаток 9 та 11 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини", – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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