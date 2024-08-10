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Серед загиблих внаслідок удару росіян по Костянтинівці ідентифіковано двох дівчат 9 та 11 років
Станом на ранок 10 серпня, правоохоронці ідентифікували тіла двох дітей — дівчаток 9 та 11 років.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини", – ідеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.
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