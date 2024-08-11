ЗСУ за добу знищили ще 1220 окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 590 920 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 590 920 (+1 220) осіб;
- танків ‒ 8 447 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 16 363 (+13);
- артилерійських систем – 16 663 (+58);
- РСЗВ – 1 143 (+0);
- засоби ППО ‒ 918 (+0);
- літаків – 366 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27);
- крилаті ракети ‒ 2 425 (+0);
- кораблі ‒ 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71);
- спеціальна техніка ‒ 2 800 (+11).
Дані уточнюються.
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