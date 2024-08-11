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Едуард Гонтовський
Журналіст
09:00, Сьогодні
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ЗСУ за добу знищили ще 1220 окупантів

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ЗСУ за добу знищили ще 1220 окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 590 920 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 590 920 (+1 220) осіб;

- танків ‒ 8 447 (+6);

- бойових броньованих машин ‒ 16 363 (+13);

- артилерійських систем – 16 663 (+58);

- РСЗВ – 1 143 (+0);

- засоби ППО ‒ 918 (+0);

- літаків – 366 (+0);

- гелікоптерів – 328 (+1);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27);

- крилаті ракети ‒ 2 425 (+0);

- кораблі ‒ 28 (+0);

- підводні човни – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71);

- спеціальна техніка ‒ 2 800 (+11).

Дані уточнюються.

ЗСУ за добу знищили ще 1220 окупантів, фото-1

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Едуард Гонтовський
Журналіст
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