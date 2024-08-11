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ЗСУ за добу знищили ще 1220 окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 590 920 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали: - особового складу – близько 590 920 (+1 220) осіб; - танків ‒ 8 447 (+6); - бойових броньованих машин ‒ 16 363 (+13); - артилерійських систем – 16 663 (+58); - РСЗВ – 1 143 (+0); - засоби ППО ‒ 918 (+0); - літаків – 366 (+0); - гелікоптерів – 328 (+1); - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27); - крилаті ракети ‒ 2 425 (+0); - кораблі ‒ 28 (+0); - підводні човни – 1 (+0); - автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71); - спеціальна техніка ‒ 2 800 (+11). Дані уточнюються. Читайте також: Захисника зі Львівщини нагородили орденом «За мужність» посмертно

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Едуард Гонтовський Журналіст