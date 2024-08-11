На фронті відбулося понад 114 бойових зіткнень

Розпочалась дев’ятисота доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ на восьму ранку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 73 авіаційних удари, задіявши 106 КАБів. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Битиця Басівка, Велика Рибиця, Козача Лопань, Сергіївка, Сіверськ, Переїзне, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Гродівка, Мирноград, Новодонецьке, Нескучне, П’ятихатки, Новоандріївка та Білогір’я.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 21 удар по скупченнях живої сили противника, п’ять - по ворожих засобах РВіА та два - по станціях радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі - в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка - десять, вісім та п’ять відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки росіян.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу.

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