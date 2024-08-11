На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: три людини загинула, ще три поранено

За 10 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Гродівці і Стінках. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1177 людей, у тому числі 419 дітей.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; у Стінках загинула людина.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.



