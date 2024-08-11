Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено вісім людей, пошкоджені 42 приватних будинки, 19 багатоповерхівок, - ФОТО

Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні, 11 серпня знову по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Вісім людей поранено — такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська. Росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч», наразі відомо про три влучання.





Постраждалі — місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта — не потребує госпіталізації.



Пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.



На місці події працює оперативний штаб. Представники влади збирають інформацію щодо обсягів руйнувань — незабаром люди почнуть отримувати будівельні матеріали для відновлення житла.