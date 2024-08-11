Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено вісім людей, пошкоджені 42 приватних будинки, 19 багатоповерхівок, - ФОТО
Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні, 11 серпня знову по інфраструктурному об'єкту.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Вісім людей поранено — такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська. Росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч», наразі відомо про три влучання.
Постраждалі — місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта — не потребує госпіталізації.
Пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.
На місці події працює оперативний штаб. Представники влади збирають інформацію щодо обсягів руйнувань — незабаром люди почнуть отримувати будівельні матеріали для відновлення житла.