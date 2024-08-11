22:23, Вчора
«Шахтар» у драматичному матчі програв «Поліссю», - ФОТО, ВІДЕО
Другий поєдинок чемпіонату наставник «оранжево-чорних» Маріно Пушич розпочав таким стартовим складом: Різник – у воротах, захисну лінію склали Конопля, Бондар, Матвієнко та Педро Енріке, у центрі поля вийшли Марлон Гомес, Бондаренко і Судаков, на правому фланзі атаки з’явився Педріньйо, ліворуч грав Кевін, а на позиції центрфорварда – Траоре.
Перший символічний удар по м’ячу виконала слідча Національної поліції України з Маріуполя Мар’яна Чечелюк, яка пробула 25 місяців у російському полоні.
Рівний поєдинок, в якому пощастило забити супернику
Гра від перших хвилин проходила на зустрічних курсах: у дебюті на момент Кушніренка (пробив поруч зі стійкою) донеччани відповіли нагодою Судакова (другим темпом спрямував м’яч за сантиметри від лівого кута).
Рівний поєдинок, в якому пощастило забити супернику
Гра від перших хвилин проходила на зустрічних курсах: у дебюті на момент Кушніренка (пробив поруч зі стійкою) донеччани відповіли нагодою Судакова (другим темпом спрямував м’яч за сантиметри від лівого кута).
У середині тайму в «оранжево-чорних» відбулася вимушена заміна – замість Марлона Гомеса вийшов Тарас Степаненко. Невдовзі ще один шанс мав Гуцуляк, проте його удар ногою парирував Різник.
Однак на 35-й хвилині житомиряни відкрили рахунок – після подачі з кутового Чоботенко влучно пробив головою. Номінальні господарі спробували забити у відповідь, але гострий навіс Матвієнка дістався голкіперу, а спробу удару Степаненка блокували захисники.
Намагання відігратися та нереалізовані моменти
У перерві тренерський штаб «Шахтаря» зробив дві зміни, випустивши Шведа й Сікана. Український форвард одразу мав можливість відзначитися, коли після розіграшу штрафного головою замикав на дальній стійці крос Бондаренка – сейв Волинця.
Намагання відігратися та нереалізовані моменти
У перерві тренерський штаб «Шахтаря» зробив дві зміни, випустивши Шведа й Сікана. Український форвард одразу мав можливість відзначитися, коли після розіграшу штрафного головою замикав на дальній стійці крос Бондаренка – сейв Волинця.
На 60-й хвилині матчу було перервано через повітряну тривогу, команди повернулися на поле за пів години, а в донеччан до гри увійшов Егіналду. «Гірники» продовжували тиснути й мали нагоди, аби зрівняти рахунок. Після навісу з корнера Матвієнко замикав ближню штангу, проте виручив воротар.
А з прострілу Шведа небезпечно бив Сікан, але після блоку від захисника гостей м’яч пролетів поруч з дальнім кутом. У відповідь міг забивати Лєднєв – з його пострілом упорався Різник. Непоганий момент створив Егіналду – бразилець класно увірвався за спини захисникам, але був накритий Михайліченком.
Шанс врятувати нічию мав Невертон, який вийшов на заміну наприкінці гри, проте його удар головою з подачі Шведа пролетів повз ціль.
Уже в компенсований час «оранжево-чорні» створили низку моментів, але Волинець був непробивний. Кіпер житомирян узяв спробу Егіналду, витягнув з-під поперечини удар Бондаря головою, а потім парирував кручений постріл Судакова в дальній кут. 0:1 – «Шахтар» поступається «Поліссю».
Наступний матч чемпіонату України «гірники» зіграють 18 серпня з «Лівим Берегом». Початок о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – «Полісся» (Житомир) – 0:1 (0:1)
Київ, «Лівий берег», 980 глядачів
Гол: 0:1 Чоботенко (35)
«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке (Егіналду, 62), Марлон Гомес (Степаненко, 23), Бондаренко, Судаков, Педріньйо (Швед, 46), Кевін (Невертон, 81), Траоре (Сікан, 46)
Наступний матч чемпіонату України «гірники» зіграють 18 серпня з «Лівим Берегом». Початок о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – «Полісся» (Житомир) – 0:1 (0:1)
Київ, «Лівий берег», 980 глядачів
Гол: 0:1 Чоботенко (35)
«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке (Егіналду, 62), Марлон Гомес (Степаненко, 23), Бондаренко, Судаков, Педріньйо (Швед, 46), Кевін (Невертон, 81), Траоре (Сікан, 46)
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