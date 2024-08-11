«Шахтар» у драматичному матчі програв «Поліссю», - ФОТО, ВІДЕО

Перший символічний удар по м’ячу виконала слідча Національної поліції України з Маріуполя Мар’яна Чечелюк, яка пробула 25 місяців у російському полоні.



Рівний поєдинок, в якому пощастило забити супернику



Гра від перших хвилин проходила на зустрічних курсах: у дебюті на момент Кушніренка (пробив поруч зі стійкою) донеччани відповіли нагодою Судакова (другим темпом спрямував м’яч за сантиметри від лівого кута).

У середині тайму в «оранжево-чорних» відбулася вимушена заміна – замість Марлона Гомеса вийшов Тарас Степаненко. Невдовзі ще один шанс мав Гуцуляк, проте його удар ногою парирував Різник.

Однак на 35-й хвилині житомиряни відкрили рахунок – після подачі з кутового Чоботенко влучно пробив головою. Номінальні господарі спробували забити у відповідь, але гострий навіс Матвієнка дістався голкіперу, а спробу удару Степаненка блокували захисники.



Намагання відігратися та нереалізовані моменти



У перерві тренерський штаб «Шахтаря» зробив дві зміни, випустивши Шведа й Сікана. Український форвард одразу мав можливість відзначитися, коли після розіграшу штрафного головою замикав на дальній стійці крос Бондаренка – сейв Волинця.

На 60-й хвилині матчу було перервано через повітряну тривогу, команди повернулися на поле за пів години, а в донеччан до гри увійшов Егіналду. «Гірники» продовжували тиснути й мали нагоди, аби зрівняти рахунок. Після навісу з корнера Матвієнко замикав ближню штангу, проте виручив воротар.

А з прострілу Шведа небезпечно бив Сікан, але після блоку від захисника гостей м’яч пролетів поруч з дальнім кутом. У відповідь міг забивати Лєднєв – з його пострілом упорався Різник. Непоганий момент створив Егіналду – бразилець класно увірвався за спини захисникам, але був накритий Михайліченком.

Шанс врятувати нічию мав Невертон, який вийшов на заміну наприкінці гри, проте його удар головою з подачі Шведа пролетів повз ціль.

Уже в компенсований час «оранжево-чорні» створили низку моментів, але Волинець був непробивний. Кіпер житомирян узяв спробу Егіналду, витягнув з-під поперечини удар Бондаря головою, а потім парирував кручений постріл Судакова в дальній кут. 0:1 – «Шахтар» поступається «Поліссю».



Наступний матч чемпіонату України «гірники» зіграють 18 серпня з «Лівим Берегом». Початок о 18:00.



«Шахтар» (Донецьк) – «Полісся» (Житомир) – 0:1 (0:1)



Київ, «Лівий берег», 980 глядачів



Гол: 0:1 Чоботенко (35)



«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке (Егіналду, 62), Марлон Гомес (Степаненко, 23), Бондаренко, Судаков, Педріньйо (Швед, 46), Кевін (Невертон, 81), Траоре (Сікан, 46)