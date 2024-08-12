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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 592 тисячі окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1080 окупантів, 65 ворожих артилерійських систем, 1 ППО та 3 РСЗВ. Про це інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 592 000 (+1080) осіб,

танків ‒ 8450 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,

артилерійських систем – 16728 (+65) од,

РСЗВ – 1146 (+3) од,

засоби ППО ‒ 919 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),

крилаті ракети ‒ 2426 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 2801 (+1). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор