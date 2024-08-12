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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 592 тисячі окупантів
Ольга Романова
редактор
09:41, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 592 тисячі окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 592 тисячі окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1080 окупантів, 65 ворожих артилерійських систем, 1 ППО та 3 РСЗВ. 

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 592 000 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
  • артилерійських систем – 16728 (+65) од,
  • РСЗВ – 1146 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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