10:29, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: десять людей поранено
За 11 серпня росіяни поранили 10 жителів Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1201 людину, у тому числі 394 дитини.
Покровський район. У Костянтинівці Мар'їнської громади поранено людину. У Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено понад 5 будинків.
Краматорський район. У Краматорські поранено 8 людей, пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Нью-Йорку пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Сіверську.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:52
Вчора
ТОП новини
Оголошення
00:24, Сьогодні
11:40, 7 серпня
11:40, 31 липня
11:50, 7 серпня
6
live comments feed...