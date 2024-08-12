На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: десять людей поранено

За 11 серпня росіяни поранили 10 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1201 людину, у тому числі 394 дитини.

Покровський район. У Костянтинівці Мар'їнської громади поранено людину. У Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено понад 5 будинків.



Краматорський район. У Краматорські поранено 8 людей, пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Нью-Йорку пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Сіверську.



