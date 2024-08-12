На Донеччині прикордонники знищили російський пункт управління БпЛА, гармату МТ-12 «Рапіра» та військову вантажівку, - ВІДЕО

Скиди з БпЛА «DJI Mavic 3» та важкого бомбера «Vampire» ефективно знищують позиції окупантів та їхнє озброєння на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

За останні дні вдалося уразити кілька позицій, 2 окупантів ліквідовано та 1 поранено, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Знищено ворожий пункт управління БпЛА, гармату МТ-12 «Рапіра» та військову вантажівку.