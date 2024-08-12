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Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: дві людини загинули, одна поранена, - ФОТО
В місті Українськ Донецької області унаслідок ворожого артилерійського обстрілу дві людини загинули і одна поранена.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь. Через обстріл пошкоджені 2 п'ятиповерхівки.
"Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – наголосив Філашкін.
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