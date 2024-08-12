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  • Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: дві людини загинули, одна поранена, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:26, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: дві людини загинули, одна поранена, - ФОТО

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: дві людини загинули, одна поранена, - ФОТО

В місті Українськ Донецької області унаслідок ворожого артилерійського обстрілу дві людини загинули і одна поранена.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь. Через обстріл пошкоджені 2 п'ятиповерхівки.

"Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – наголосив Філашкін. 

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Українськ
Ольга Романова
редактор
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