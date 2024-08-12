На Донеччині СБУ затримала інформаторку рф, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ , - ФОТО

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одну інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.



Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, повідомляє пресцентр СБУ.





Розвідувальні відомості потрібні були рашистам для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських військ на найгарячішому напрямку фронту.



Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба дистанційно залучила свою інформаторку – жительку міста Новогродівка.





Для виконання ворожого завдання жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників.



Також фігурантка «втемну» випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ.



Одержані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через «зв’язкового» – бойовика окупаційного угруповання рф, який воює на східному фронті.





Контррозвідка Служби безпеки своєчасно викрила ворожу інформаторку, задокументувала її злочинні дії і затримала у власному помешканні. Одночасно проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.



За даними слідства, окупанти залучили фігурантку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона з власної ініціативи «зливала» пункти дислокації Сил оборони.



Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.



Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.