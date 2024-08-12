Росія готує та поширює фейки, щоб звинуватити Україну в воєнних злочинах у Курській області, - ЦПД

Російський режим та командування армії рф дуже занепокоєне тим, що бойові дії в Курській області не супроводжуються насильством проти цивільних. Навпаки, людям не заважають задовольнити гуманітарні потреби, за бажання місцевим дають змогу виїхати у зони без бойових дій.

Тому росіяни намагаються використати ситуацію в Курській області для нових інформаційних атак проти України, повідомляє Центр протидії дезінформації.



Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, на сьогодні ворог зосереджений на створенні таких загроз:



▫️1. росіяни намагаються інформаційно звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів на території рф. Ворог поширює фейки про нібито вбивства українськими військовими цивільних, залякування людей, мародерство та інші злочини. Для поширення цих фейків використовуються вигадані «слова місцевих очевидців» та допити «українських військовополонених». У ворога немає жодних підтверджень, тому він маніпулює і бреше.



▫️2. Пропаганда рф докладатиме великих зусиль, щоб за допомогою фейків зробити в Суджі та інших місцях у Курській області сцени нібито військових злочинів. За задумом російських пропагандистів, це має відвернути увагу світової спільноти від злочинів росіян в Україні, а також стати підставою для нових звинувачень на адресу нашої держави. Для росіян операції «під чужим прапором» є давньою традицією.



За наявною інформацією, росіяни намагатимуться інсценувати або вчинити на території Курської області такі злочини, які робили самі на окупованій території України, щоб звинуватити в цьому українців. Спецслужби росії планують провокації щодо цивільних руками переодягнених у форму ЗСУ власних агентів.



▫️3. Наближеність Курської АЕС до зони бойових дій ворог намагається використати для нового ядерного шантажу світу та звинувачень України. Можливі провокації на території Курської АЕС для звинувачення України, як це відбувається на окупованій Запорізькій станції. Зокрема, вчора російські окупанти влаштували пожежу на території ЗАЕС.



▫️4. Ворог поширює фейки про участь у бойових діях на території Курської області військовослужбовців країн НАТО. Це робиться для подальшого залякування росіян «загрозою із Заходу» та поширення відповідної дезінформації в країнах Глобального Півдня.