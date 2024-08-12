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  • Зеленський заслухав Сирського щодо операції в Курській області: під контролем ЗСУ – 1000 квадратних кілометрів
Ольга Романова
редактор
19:08, Сьогодні
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Зеленський заслухав Сирського щодо операції в Курській області: під контролем ЗСУ – 1000 квадратних кілометрів

Зеленський заслухав Сирського щодо операції в Курській області: під контролем ЗСУ – 1000 квадратних кілометрів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо операції в Курській області.

Про це він повідомив за результатами засідання Ставки верховного головкома. Сирський зі свого боку розповів, що в Курській області під нашим контролем близько 1000 квадратних кілометрів. Він сказав, що Україна проводить там наступальну операцію.

Це перше офіційне визнання проведення операції в Курській області. Зеленський повідомив про доручення міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям і СБУ "підготувати гуманітарний план для території проведення операції".

"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", – повідомив президент. 

Окрім цього, на Ставці заслухали доповідь стосовно економіки. Президент повідомив про збільшення долі українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років. 

Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС Зеленський доручив підготувати чітку й прозору стратегію повернення українців з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам доручив представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.

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#Зеленський #Сирський #ЗСУ #Курськийнаступ
Ольга Романова
редактор
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