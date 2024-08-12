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Окупанти обстріляли Костянтинівку та Торецьк на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО
Сьогодні, 12 серпня у Костянтинівці росіяни вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач.
Ще 1 чоловік сьогодні був убитий ворожим вогнем у Торецьку.
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