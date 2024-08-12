Окупанти обстріляли Костянтинівку та Торецьк на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО

Сьогодні, 12 серпня у Костянтинівці росіяни вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач.





Ще 1 чоловік сьогодні був убитий ворожим вогнем у Торецьку.