На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще чотири поранено

За 12 серпня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 в Українську, 1 у Торецьку і Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1839 людей, у тому числі 126 дітей.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, пошкоджено 6 будинків і 2 соціальні заклади.



Покровський район. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 1 поранена. Обстріляне Курахове, околиці Очеретинської, Мар'їнської і Гродівської громад.



Краматорський район. У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано будинок, пошкоджено 5 будинків, промислову будівлю, автівку і 2 лінії електропередач; також у громаді пошкоджено 4 будинки у Миколаївці.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



