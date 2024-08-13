Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО

У понеділок, 12 серпня на тимчасово окупованій території на Донецькій кільцевій автодорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала група неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

Як повідомляє так зване «мвд днр» вихованці спортивної школи проводили тренування на кільцевій заміській автодорозі. Позаду колони підлітків супроводжував мікроавтобус.

Вантажівка штовхнула машину супроводу велозаїзду, а вона у свою чергу протаранила колону велосипедистів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 підлітків, 2 з яких були доставлені до лікувального закладу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ДТП загинула спортсменка Дарина Самойлович.