ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Горлівці, - ВІДЕО

Сили оборони України ударили по складу бойової техніки та боєприпасів у Горлівці, Донецької області.

Відповідне відео було опубліковане місцевим жителем, повідомляє Мілітарний.

За інформацією від містян, удар прийшовся по території Горлівського машинобудівного заводу.

Сам же завод використовувався ворогом, як база, де відбувалось зберігання та ремонт військової техніки.

Окрім цього, на території заводу був організований склад з боєприпасами, які ворог використовував для обстрілу позицій Сил оборони.

Треба зазначити, що це не перший удар по території заводу. Так, 27 липня 2024 року, внаслідок удару місцеві жителі повідомляли про звуки детонації боєприпасів.

Окрім цього на території розпочалася сильна пожежа на ліквідацію якої була відправлена велика кількість пожежних розрахунків.

Наразі ворог використовує усю інфраструктуру окупованої донецької та луганської області для власних військових потреб, у тому числі ремонту військової техніки.