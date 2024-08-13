Під Торецьком ударні дрони ЗСУ уразили будинки з групами окупантів, - ВІДЕО

На торецькому напрямку українські ударні безпілотники уразили будинки, у яких переховувалися групи окупантів.

Бойову роботу провели оператори дронів підрозділу VORON з 100-ї окремої механізованої бригади, повідомляє "Мілітарний".

«Наші безпілотники безжально знищують укриття й стирають з землі живу силу окупанта», – розповіли у підрозділі.

Групи окупантів намагалися сховатися у будинках міста Залізне та селища Північне, які розташовані поруч, неподалік Торецька.