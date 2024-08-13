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Під Торецьком ударні дрони ЗСУ уразили будинки з групами окупантів, - ВІДЕО
На торецькому напрямку українські ударні безпілотники уразили будинки, у яких переховувалися групи окупантів.
Бойову роботу провели оператори дронів підрозділу VORON з 100-ї окремої механізованої бригади, повідомляє "Мілітарний".
«Наші безпілотники безжально знищують укриття й стирають з землі живу силу окупанта», – розповіли у підрозділі.
Групи окупантів намагалися сховатися у будинках міста Залізне та селища Північне, які розташовані поруч, неподалік Торецька.
Українські військові стежили за переміщенням окупантів із розвідувальних безпілотників.
Для ураження обрали FPV-дрони з потужною бойовою частиною, які спричинили значні руйнування будинкам із росіянами.Уражені будинки з росіянами на торецькому напрямку. Мапа: “Мілітарний”
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