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  • Завтра буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки і Костянтинівки
Ольга Романова
редактор
12:27, Сьогодні
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Завтра буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки і Костянтинівки

Завтра буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки і Костянтинівки

У середу, 14 серпня з 8:00 буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки і Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У цей час відбуватиметься ремонт насосної станції та магістрального водогону Д 1200 мм.

Після завершення робіт водопостачання буде відновлене в повному обсязі.

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#Донеччина #водогін #ремонт #Дружківка #Костянтинівка #вода
Ольга Романова
редактор
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