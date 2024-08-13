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Завтра буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки і Костянтинівки
У середу, 14 серпня з 8:00 буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки і Костянтинівки.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У цей час відбуватиметься ремонт насосної станції та магістрального водогону Д 1200 мм.
Після завершення робіт водопостачання буде відновлене в повному обсязі.
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