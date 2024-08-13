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На Донеччині російські війська окупували села Лисичне, Іванівку та Свиридонівку
Росія окупувала ще три населені пункти у Донецькій області: Лисичне, Іванівку і Свиридонівку.
Про це повідомляє аналітичний портал Deep State,
Також ворог просунувся в Гродівці (Покровський район), Костянтинівці (Краматорський район), Невельському (Покровський), біля Сергіївки (Покровський), Піщаного (Покровський) і Новоторецького.
Від Стельмахівки (Луганська область) росіян відкинули.
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