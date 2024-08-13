Українські десантники знищили на Донеччині російську САУ “Гиацинт-С”, - ВІДЕО

Воїни 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російську самохідну 152-мм гармату «Гиацинт-С» на Донеччині.

Пресслужба військової частини опублікувала відповідне відео у своїх соцмережах, повідомляє "Мілітарний".

Знищення ворожої артилерії, вантажівки та ураження бліндажів і бронетехніки окупантів відбулося на покровському напрямку.

«Ніхто не сховається від наших «очей»! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо всю техніку, ми повернемо мир рідній Україні», – наголосили десантники.

Російська «Гиацинт-С» на прицілі українського FPV на Донеччині. Серпень 2024. Кадр з відео 25 бригади ДШВ

Для знищення ворожої артилерійської установки українські оборонці використали ударні FPV-дрони.

Окупанти розмістили свою самохідну гармату «Гиацинт-С» біля дороги в межах населеного пункту в Донецькій області та вели вогонь по українських позиціях.

На кадрах видно, що російська артилерійська установка перебуває в бойовому положенні – її ствол піднятий вгору під кутом.

Кадри відео свідчать, що внаслідок влучання одного або кількох українських ударних FPV-дронів у «Гиацинт-С» окупантів вона була знищена.

Судячи з оприлюднених зображень, артилерійська установка калібру 152 мм вигоріла. Можливо навіть відбулася детонація одного або кількох снарядів чи горіння порохових метальних зарядів, що призвело до таких результатів.