Рус
  • Головна
  • Українські десантники знищили на Донеччині російську САУ “Гиацинт-С”, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:56, Сьогодні

Українські десантники знищили на Донеччині російську САУ “Гиацинт-С”, - ВІДЕО

Українські десантники знищили на Донеччині російську САУ “Гиацинт-С”, - ВІДЕО

Воїни 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російську самохідну 152-мм гармату «Гиацинт-С» на Донеччині.

Пресслужба військової частини опублікувала відповідне відео у своїх соцмережах, повідомляє "Мілітарний".

Знищення ворожої артилерії, вантажівки та ураження бліндажів і бронетехніки окупантів відбулося на покровському напрямку.

«Ніхто не сховається від наших «очей»! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо всю техніку, ми повернемо мир рідній Україні», – наголосили десантники.

Українські десантники знищили на Донеччині російську САУ “Гиацинт-С”, - ВІДЕО, фото-1

Російська «Гиацинт-С» на прицілі українського FPV на Донеччині. Серпень 2024. Кадр з відео 25 бригади ДШВ

Для знищення ворожої артилерійської установки українські оборонці використали ударні FPV-дрони.

Окупанти розмістили свою самохідну гармату «Гиацинт-С» біля дороги в межах населеного пункту в Донецькій області та вели вогонь по українських позиціях.

На кадрах видно, що російська артилерійська установка перебуває в бойовому положенні – її ствол піднятий вгору під кутом.

Кадри відео свідчать, що внаслідок влучання одного або кількох українських ударних FPV-дронів у «Гиацинт-С» окупантів вона була знищена.

Судячи з оприлюднених зображень, артилерійська установка калібру 152 мм вигоріла. Можливо навіть відбулася детонація одного або кількох снарядів чи горіння порохових метальних зарядів, що призвело до таких результатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #ЗСУ #САУ #окупанти #знищення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
live comments feed...