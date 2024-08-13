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"Шахтар" до кінця серпня втратив Марлона Гомеса
Півзахисник "Шахтаря" Марлон Гомес пропустить два найближчі матчі команди в УПЛ проти Лівого берега та Олександрії.
За інформацією ТаТоТаке, що у 20-річного хавбека після матчу з Полісся (0:1) було діагностовано розтягнення задньої поверхні стегна. У кращому разі Марлон з'явиться на полі у 5 турі 31 серпня, коли "Шахтар" гратиме проти "Кривбасу".
Нагадаємо, що "Шахтар" зіграє з "Олександрією" у 3-му турі УПЛ 18 серпня, а з "Олександрією" у 4-му турі 24 серпня.
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