На Донеччині воїни ЗСУ розбили російську штурмову групу з бронетехнікою, - ВІДЕО

На вугледарському напрямку бригада імені Чорних Запорожців з іншими підрозділами розбила російську штурмову групу з бронетехнікою.

У 72-й окремій механізованій бригаді розповіли, що окупанти застосували кілька колон техніки і багато піхоти, повідомляє "Мілітарний".

«Завдяки якісній та злагодженій роботі нашої бригади та приданих підрозділів, 72-га ОМБр втримала рубежі», – розповіли у бригаді.

В атаку російське командування відправило багато бойових машин піхоти, які мали доставити десант на українські позиції.

Окупанти намагалися просунутися до дороги 00532, за якою йде місто Вугледар та село Водяне волноваського району Донецької області.

Українські військові спостерігали за переміщенням російської бронегрупи з розвідувальних безпілотників, які допомагали корегувати вогонь.

Місце російського штурму на мапі Deepstate

У ході наступу росіяни втратили щонайменше 6 бойових машин піхоти, які залишилися на полі бою.

«Коли ворог зрозумів, що атака провалюється, вцілілі намагалися тікати — вийшло не у всіх. Смерть, полон або втеча — це всі можливі розвитки подій, які стаються з окупантами», – розповіли у бригаді.

Уражені російські бойові машини піхоти на вугледарському напрямку. Серпень 2024. Україна. Кадри з відео 72-ї окремої механізованої бригади

На цьому напрямку росіяни влаштовують штурми із залученням особового складу й техніки, після яких витримують паузу в декілька днів, а потім поновлюють спроби.

Складною також є ситуація у повітрі. Росіяни продовжують активно застосовувати керовані авіабомби.

Крім застосування авіації, ворог має можливість використовувати великі розвідувальні БПЛА для контролю ситуації щодо пересувань, переміщень техніки, що ставить їх під загрозу.