З 15 серпня у Новогродівці буде діяти комендантська година тривалістю 20 годин

У Новогродівці Донецької області через активізацію бойових дій комендантська година з 15 серпня триватиме 20 годин.

Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.

“З 15 серпня 2024 року на території міста Новогродівка у зв'язку з активізацією бойових дій і підвищеною загрозою для життя і здоров'я населення, які ще не евакуювалися, буде запроваджено комендантську годину з 15.00 дня до 11.00 ранку наступної доби. Тобто всього протягом доби буде 4 години, коли населення має змогу пересуватися по території цього населеного пункту. Весь інший час на території міста Новогродівка буде діяти комендантська година”, - сказав Гончаров.

В місті передбачається тимчасове припинення діяльності торгових центрів, ринків, магазинів. Вони взагалі не будуть працювати на території Новогродівки, заборона на їх функціонування буде цілодобове.

На територію Новогродівки обмежується в'їзд цивільного населення, потрапити у місто зможуть тільки громадяни з реєстрацією в цьому місті.

Станом на 8 серпня у Новогродівці знаходилось близько 6,5 тис. мешканців, але щодня з міста евакуюються люди. В середньому близько від 100 до 200 осіб залишають місто щодобово.

Гончаров додав, що в місті на сьогодні обліковується 10 дітей.

На питання, хто буде забезпечувати населення міста продуктами харчування і питною водою, якщо всі магазини будуть зачинені, Гончаров відповів, що це – відповідальність місцевої влади.