З 15 серпня у Новогродівці буде діяти комендантська година тривалістю 20 годин
У Новогродівці Донецької області через активізацію бойових дій комендантська година з 15 серпня триватиме 20 годин.
Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.
“З 15 серпня 2024 року на території міста Новогродівка у зв'язку з активізацією бойових дій і підвищеною загрозою для життя і здоров'я населення, які ще не евакуювалися, буде запроваджено комендантську годину з 15.00 дня до 11.00 ранку наступної доби. Тобто всього протягом доби буде 4 години, коли населення має змогу пересуватися по території цього населеного пункту. Весь інший час на території міста Новогродівка буде діяти комендантська година”, - сказав Гончаров.
На територію Новогродівки обмежується в'їзд цивільного населення, потрапити у місто зможуть тільки громадяни з реєстрацією в цьому місті.
Станом на 8 серпня у Новогродівці знаходилось близько 6,5 тис. мешканців, але щодня з міста евакуюються люди. В середньому близько від 100 до 200 осіб залишають місто щодобово.
Гончаров додав, що в місті на сьогодні обліковується 10 дітей.
На питання, хто буде забезпечувати населення міста продуктами харчування і питною водою, якщо всі магазини будуть зачинені, Гончаров відповів, що це – відповідальність місцевої влади.