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  • За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів
Роман Лазоренко
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09:31, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 594 400 солдатів.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 594 400 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 8476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16402 (+17) од,
  • артилерійських систем –  16821 (+57) од,
  • РСЗВ – 1151 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 921 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2813 (+7).
За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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