На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, дві поранено

За 13 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Журавці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1871 людину, у тому числі 254 дітей.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка і Костянтинівка. У Кураховому пошкоджено 6 приватних будинків. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 8 будинків, кав'ярню і адмінбудівлю.

Краматорський район. Під вогнем околиці Лиманської громади. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда. У Щербинівці Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено будинок. По 1 будинку пошкоджено у Сіверську і Серебрянці.