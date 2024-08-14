Чому росіяни хочуть вивезти переселенців з Курської області на окуповану Україну

Ворог планує вивезти евакуйованих мешканців Курщини на окуповані території Запорізької області, щоб приховати від росіян правду про ситуацію в прикордонному регіоні.



Влада рф прагне сховати від жителів інших регіонів біженців із Курської області, щоб вони не розповідали правду про дії російської армії, зокрема про втечу підрозділів «Ахмата», та не висловлювали невдоволення політикою путіна щодо війни, через що вони були змушені покинути власні домівки, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім того, росіяни бояться розповсюдження інформації про нормальне ставлення до цивільних людей з боку ЗСУ, адже російська пропаганда ліпить з українців «вбивць» та «нацистів».

Також росія намагається запобігти напливу евакуйованих у своїх власних регіонах, де вже можуть бути труднощі з розміщенням внутрішньо переміщених осіб, щоб уникнути гуманітарної кризи та утримувати видимість контролю над ситуацією.



Головне завдання кремля зараз – це контрольований інфопотік, аби люди в москві та інших великих містах росії ніяк не стикалися з біженцями та не мали приводу задумуватися про наслідки розв’язаної путіним війни проти України для простих росіян.