Україна ввела у бій на Донбасі понад 30 собак-роботів із Великої Британії з німецьким камуфляжем

Останнім часом бої на Донеччині набули виснажливого окопного характеру, лінія фронту змінюється вкрай повільно. Тому ЗСУ ввели у бій собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance.

Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон. Наприклад, усередину будівель чи російських окопів. Собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міни-пастки, обчислюють пересування ЗС РФ, пише BILD.

Це значно знижує ризик для українських розвідників. «Ми були стурбовані дедалі частішими повідомленнями про втрати на фронті через ворожі дрони, — сказав BILD глава Brit Alliance Кайл Торберн. — Тому ми обговорили можливості безпечнішого рішення для розвідувань у зонах підвищеного ризику. <..> Результати разючі. Наші собаки-роботи виконують розвідзавдання на передовий, знижуючи ризик для солдатів-людей. Це не лише підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює моральний дух армії».

За даними BILD, зараз на фронті понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити.

Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом п'яти годин. Їхня вартість в залежності від модифікації: від 4000 до 8000 євро. "Ніщо в порівнянні з людським життям", - зазначають оглядачі BILD. Першими робопсів використали бійці 28-ї бригади ЗСУ.