У прифронтовому Торецьку ще залишаються три тисячі жителів

У прифронтовому місті Торецьк Донецької області близько 3000 людей досі не евакуювалися. Мирні жителі ховаються від обстрілів у підвалах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зараз у місті знаходиться близько 3000 людей. Вони знаходяться в підвальних приміщеннях. На жаль, виїжджають дуже повільно", – зазначив Філашкін.

Очільник ОВА додав, що щоденно виїжджають з Торецька 10-15 людей. Людям, які залишилися у місті надають гуманітарну допомогу.

"Ситуація в місті дуже складна. Ворог місто не зайняв, заходили диверсійні групи, але наші захисники їх відбили. Повністю місто під нашим контролем", – додав глава адміністрації.