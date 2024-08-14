Зброю з найближчих пакетів допомоги отримають українські сили на Донбасі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи, які воюють на Донецькому напрямку, отримають зброю з найближчих пакетів допомоги.

Під час вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що за добу кілька разів заслухав доповіді головнокомандувача Олександра Сирського щодо фронту та операції ЗСУ в Курській області.

«Щойно говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів — понад те, що заплановано», — заявив він.