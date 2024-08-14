Рус
  • Головна
  • Зброю з найближчих пакетів допомоги отримають українські сили на Донбасі - Зеленський
Ольга Романова
редактор
21:26, Сьогодні

Зброю з найближчих пакетів допомоги отримають українські сили на Донбасі - Зеленський

Зброю з найближчих пакетів допомоги отримають українські сили на Донбасі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи, які воюють на Донецькому напрямку, отримають зброю з найближчих пакетів допомоги.

Під час вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що за добу кілька разів заслухав доповіді головнокомандувача Олександра Сирського щодо фронту та операції ЗСУ в Курській області.

«Щойно говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів — понад те, що заплановано», — заявив він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #Донбас #ЗСУ #Сирський #зброя
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...