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Зброю з найближчих пакетів допомоги отримають українські сили на Донбасі - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи, які воюють на Донецькому напрямку, отримають зброю з найближчих пакетів допомоги.
Під час вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що за добу кілька разів заслухав доповіді головнокомандувача Олександра Сирського щодо фронту та операції ЗСУ в Курській області.
«Щойно говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів — понад те, що заплановано», — заявив він.
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