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За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 595 620 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб

танків ‒ 8484 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24)

артилерійських систем – 16868 (+47)

РСЗВ – 1154 (+3)

засоби ППО ‒ 922 (+1)

літаків – 367 (+1)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50)

крилаті ракети ‒ 2428 (+2)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65)

спеціальна техніка ‒ 2813 (+0). Дані уточнюються.

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