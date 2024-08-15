Рус
  • Головна
  • На Донеччині росіяни окупували Желанне та Орлівку
Ольга Романова
редактор
10:36, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині росіяни окупували Желанне та Орлівку

На Донеччині росіяни окупували Желанне та Орлівку

Російська армія окупувала Желанне і Орлівку в Донецькій області.

Про це свідчать дані аналітичного порталу Deep State.

Також ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ці населені пункти відносять до Покровського, Торецького та Курахівського напрямків. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #Желанне #Орлівка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...