На Донеччині росіяни окупували Желанне та Орлівку

Російська армія окупувала Желанне і Орлівку в Донецькій області.

Про це свідчать дані аналітичного порталу Deep State.

Також ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ці населені пункти відносять до Покровського, Торецького та Курахівського напрямків.