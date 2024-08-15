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На Донеччині росіяни окупували Желанне та Орлівку
Російська армія окупувала Желанне і Орлівку в Донецькій області.
Про це свідчать дані аналітичного порталу Deep State.
Також ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ці населені пункти відносять до Покровського, Торецького та Курахівського напрямків.
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