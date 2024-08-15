Наймасовіший полон за всю війну: бійцям СБУ в Курській області здалися понад 100 росіян, - ФОТО

Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, повідомили джерела редакції в Службі. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

За даними співрозмовників, росіян полонили в Курській області. Операцію провели співробітники ЦСО "А" СБУ, повідомляє Lb.ua.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили співрозмовники.