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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
13:15, Сьогодні
Надійне джерело

Наймасовіший полон за всю війну: бійцям СБУ в Курській області здалися понад 100 росіян, - ФОТО

Наймасовіший полон за всю війну: бійцям СБУ в Курській області здалися понад 100 росіян, - ФОТО

Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, повідомили джерела редакції в Службі. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

За даними співрозмовників, росіян полонили в Курській області. Операцію провели співробітники ЦСО "А" СБУ, повідомляє Lb.ua.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили співрозмовники.

Фото: джерела LB.ua
Фото: джерела LB.ua
Фото: джерела LB.ua

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф та підрозділу "Ахмат". 

Наймасовіший полон за всю війну: в Курській області: бійцям СБУ в Курській області здалися понад 100 росіян, - ФОТО

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#СБУ #Курщина #окупанти #полон
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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