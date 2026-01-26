На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще четверо поранено

За 25 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 53 людини, у тому числі 22 дитини, повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Покровський район. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 5, у Торецькому та Кучеревому Яру — по 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, кав'ярню, підприємство і 2 автівки. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, склад і виробниче приміщення. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено інфраструктуру; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.