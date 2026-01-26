Рус
Ольга Романова
редактор
17:35, 26 січня
Надійне джерело

Війська рф атакували Дружківку: загинула жінка, ще трьох цивільних поранено

У неділю, 25 січня, окупанти обстріляли Дружківку. Проти цивільного населення ворог використав РСЗВ «Смерч». 

Війська рф атакували Дружківку: загинула жінка, ще трьох цивільних поранено, фото-1



Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнала 78-річна пенсіонерка. Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років отримали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи. Вони перебували на вулиці. Постраждалим надано медичну допомогу, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). 

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка
Ольга Романова
редактор
