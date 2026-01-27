Надійне джерело

За добу захисники України знищили 820 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 820 солдатів РФ. Знищено ворожий танк, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 235 880 (+820) осіб

танків – 11 609 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 954 (+3) од.

артилерійських систем – 36 691 (+47) од.

РСЗВ – 1 628 (+2) од.

засоби ППО – 1 286 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899) од.

крилаті ракети– 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 025 (+119) од.

спеціальна техніка – 4 051 (+0) од.

Ольга Романова редактор