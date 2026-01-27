09:15, 27 січня
За добу захисники України знищили 820 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 820 солдатів РФ.
Знищено ворожий танк, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 235 880 (+820) осіб
- танків – 11 609 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 954 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 691 (+47) од.
- РСЗВ – 1 628 (+2) од.
- засоби ППО – 1 286 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899) од.
- крилаті ракети– 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 025 (+119) од.
- спеціальна техніка – 4 051 (+0) од.
