На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 26 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 людини, у тому числі 23 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено промисловий об'єкт. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі — 3, у Грузькому — 2, у Кучеревому Яру — 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено автомобіль, у Райгородку 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Слов'янську 2 людини загинули і 1 поранена, зруйновано приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і крамницю. В Олександрівській громаді пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.